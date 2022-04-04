Из Чернигова организован безопасный маршрут для эвакуации

Безопасный маршрут организован на отрезке Гончаровское-Чернигов. Негабаритные автомобили могут спокойно ездить по данному маршруту.

Из Чернигова организован относительно безопасный маршрут для гуманитарной помощи и эвакуации. Об этом сообщил глава облгосадминистрации Вячеслав Чаус в эфире телемарафона.

"Войска российского агрессора отошли от Чернигова и уходят из области. Мы совместно с военными организовали и открыли альтернативный временный маршрут, который является относительно безопасным и которым можно доставить гуманитарную помощь и можно вывозить людей", - сказал Чаус.

Как отметил командующий войсками оперативного командования Север Виктор Николюк, безопасный маршрут был организован на отрезке Гончаровское-Чернигов.

По его словам, негабаритные автомобили могут спокойно ездить по данному маршруту.

Ранее сообщалось, что возобновляется транспортное сообщение между Киевом и Черниговом, а также с некоторыми населенными пунктами Киевской области.

Напомним, военные РФ расстреляли колонну волонтеров под Черниговом.