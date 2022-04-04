При обстреле Николаева погибли 10 человек

Все районы города с электроэнергией и водоснабжением, тепло подается только в лечебные заведения.

В результате вражеского удара по Николаеву в понедельник, 4 апреля, погибли 10 человек, еще 46 - получили ранения. Такие данные озвучил мэр города Александр Сенкевич.

По его словам, кроме жилых домов, российские войска обстреляли:

одну городскую больницу;

одну областную больницу;

Центр профилактических болезней;

Дом ребенка;

11 детских садов;

12 школ;

одно ПТУ;

два филиала заведений внешкольного образования.

Сенкевич сообщил, что все районы Николаева с электроэнергией и водоснабжением, тепло подается только в лечебные заведения. Из-за повреждений в результате обстрелов в Ингульском районе перекрыта подача газа в ряд домов на трех улицах - 240 абонентов пока без газа.

В то же время глава региона Виталий Ким в вечернем видеообращении уточнил, что при обстреле больниц погиб ребенок, остановки общественного транспорта - девять человек. Число получивших ранения увеличилось до 61.

В Сети обнародованы видео и фото обстрела города и его последствий.