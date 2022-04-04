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При обстреле Николаева погибли 10 человек

Все районы города с электроэнергией и водоснабжением, тепло подается только в лечебные заведения.
При обстреле Николаева погибли 10 человек

В результате вражеского удара по Николаеву в понедельник, 4 апреля, погибли 10 человек, еще 46 - получили ранения. Такие данные озвучил мэр города Александр Сенкевич.

По его словам, кроме жилых домов, российские войска обстреляли:

  • одну городскую больницу;
  • одну областную больницу;
  • Центр профилактических болезней;
  • Дом ребенка;
  • 11 детских садов;
  • 12 школ;
  • одно ПТУ;
  • два филиала заведений внешкольного образования.

Сенкевич сообщил, что все районы Николаева с электроэнергией и водоснабжением, тепло подается только в лечебные заведения. Из-за повреждений в результате обстрелов в Ингульском районе перекрыта подача газа в ряд домов на трех улицах - 240 абонентов пока без газа.

В то же время глава региона Виталий Ким в вечернем видеообращении уточнил, что при обстреле больниц погиб ребенок, остановки общественного транспорта - девять человек. Число получивших ранения увеличилось до 61.

В Сети обнародованы видео и фото обстрела города и его последствий.

 

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