РФ направляет силы на Мариуполь и Харьковщину - Арестович
В рядах российских войск продолжается перегруппировка с целью возобновить наступление на Мариуполь и на юге Харьковской области. Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в ходе вечернего брифинга в понедельник, 4 апреля.
При этом он отметил, что на остальных участках фронта противник остановлен, а Киевская, Сумская и почти вся Черниговская область освобождены от оккупантов.
По данным Арестовича, на сегодня потери врага в военной технике составляют:
- 647 танков;
- 1744 БМП и БТР;
- 330 артсистем;
- 107 реактивных систем залпового огня;
- 54 средства ПВО;
- 147 самолетов;
- 134 вертолета.
Кроме того, силы противовоздушной обороны Украины повредили вражеский воздушный пункт управления - самолет Ил-22, совершивший аварийную посадку в РФ. Также подбит фрегат российского флота типа "Адмирал Эссен".
Ранее президент Владимир Зеленский назвал ситуацию в Мариуполе одной из сложнейших и отметил, что в решении этого вопроса Украина надеется на посредничество Турции.