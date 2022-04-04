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РФ направляет силы на Мариуполь и Харьковщину - Арестович

На остальных участках фронта противник остановлен, а северные регионы освобождены от оккупантов, подчеркнул советник.
РФ направляет силы на Мариуполь и Харьковщину - Арестович

В рядах российских войск продолжается перегруппировка с целью возобновить наступление на Мариуполь и на юге Харьковской области. Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в ходе вечернего брифинга в понедельник, 4 апреля.

При этом он отметил, что на остальных участках фронта противник остановлен, а Киевская, Сумская и почти вся Черниговская область освобождены от оккупантов.

По данным Арестовича, на сегодня потери врага в военной технике составляют:

  • 647 танков;
  • 1744 БМП и БТР;
  • 330 артсистем;
  • 107 реактивных систем залпового огня;
  • 54 средства ПВО;
  • 147 самолетов;
  • 134 вертолета.

Кроме того, силы противовоздушной обороны Украины повредили вражеский воздушный пункт управления - самолет Ил-22, совершивший аварийную посадку в РФ. Также подбит фрегат российского флота типа "Адмирал Эссен".

Ранее президент Владимир Зеленский назвал ситуацию в Мариуполе одной из сложнейших и отметил, что в решении этого вопроса Украина надеется на посредничество Турции.

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