Зеленский показал кадры из освобожденной Бучи

Оккупантам придется ответить за каждое военное преступление, совершенное против украинцев, заявил глава государства.

Президент Владимир Зеленский вечером в понедельник, 4 апреля, опубликовал видео из поездки в город Буча.

"Очень больно смотреть на то, что сделали с нашими людьми оккупанты. Им придется ответить за каждое военное преступление и все страдания, которые они принесли на нашу землю", - говорится в подписи к ролику.

Напомним, сегодня глава государства посетил Бучу, Ирпень и Стоянку в Киевской области. В Буче, где третий день продолжают находить тела убитых российскими военными мирных жителей, Зеленский заявил, что Россия совершила военные преступления и геноцид в Украине.