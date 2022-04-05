Лидеры Украины и Австрии провели переговоры

Украинский президент и австрийский канцлер сошлись во мнении, что за преступления в Украине виновники должны понести наказание.

Президент Владимир Зеленский вечером в понедельник, 4 апреля, проинформировал канцлера Австрии Карла Нехаммера о зверствах российской армии в Киевской области. Об этом говорится в сообщении, обнародованном в Twitter-аккаунте главы Украинского государства.

"Побеседовал с Федеральным канцлером Австрии Карлом Нехаммером. Проинформировал о ходе отпора украинского народа агрессии со стороны РФ, об ужасных преступлениях оккупантов в Киевской области. Были единственные в том, что это зло должно быть наказано!" - указано в твите.

Также украинский лидер выразил благодарность Австрии за поддержку Украины.

Напомним, по заявлению премьера Польши Матеуша Моравецкого, Германия, Австрия и Венгрия выступают против остановки импорта энергоресурсов РФ.