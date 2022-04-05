Зеленский: Против РФ введено мало санкций

Активность захватчиков доказывает, что примененных против России санкций недостаточно, нужно больше, заявил президент.

Президент Владимир Зеленский в ночь на вторник, 5 апреля, выступил с видеообращением по итогам 40-го дня войны в Украине.

Так, глава государства сообщил, что уже известно о как минимум 300 убитых и замученных жителях в Буче. При этом в Бородянке количество жертв может быть еще больше.

Он отметил, что во многих освобожденных селах на севре страны очевидцы рассказали ужасные вещи о действиях россиян. По их словам, эти оккупанты поступали хуже, чем нацисты 80 лет назад.

Далее президент информировал, что преступления армии РФ в Киевской области, в частности в Буче, и их расследование он обсудил с президентом Еврокомиссии Урсулой фон Дер Ляйен и с канцлером Австрии Карлом Нехаммером. С последним договорились о его визите в Украину.

Зеленский заверил, что Киеву известны планы Москвы относительно Донбасса и южных регионов Украины, куда стягивается огромное количество военных и техники. В связи с этим глава государства заявил, что активность захватчиков доказывает, что примененных против России санкций мало, нужно больше.

Наконец, украинский лидер констатировал, что если президент России не станет договариваться о мире с Украиной, то он и его пособники заведут свое государство в худшее состояние за последние 50 лет, и тогда так называемые лихие 90-е будут казаться россиянам сытыми и спокойными.

Ранее в Минобороны Украины заявили, что российская армия и дальше намеревается захватить Украину, а нынешний отвод российских войск является лишь намерением сконцентрировать их на других направлениях.