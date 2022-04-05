В зоне ООС защитники отбили семь атак врага

В районе действий оперативно-тактической группировки Восток российские войска совершили одну атаку, и та оказалась безуспешной.

На Донецком и Луганском направлениях за сутки 7 апреля военные ВСУ отбили семь атак российской армии. Об этом сообщили в штабе Операции объединенных сил.

Как указано, в ходе боевых действий украинские защитники уничтожили семь танков, восемь единиц бронированной техники и три артиллерийские системы противника.

В то же время в районе действий оперативно-тактической группировки Восток российские войска совершили одну атаку, и та оказалась безуспешной.

Так, потери врага составили:

личного состава - до 30;

танков - 2;

БТР - 3;

Д-30 - 2;

минометных расчетов - 1.

Как сообщалось, после поражения армии России в северных регионах Украины ее силы будут брошены на захват восточных и южных регионов. Главные цели сейчас - Харьков и Мариуполь.