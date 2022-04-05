В зоне ООС защитники отбили семь атак врага
В районе действий оперативно-тактической группировки Восток российские войска совершили одну атаку, и та оказалась безуспешной.
На Донецком и Луганском направлениях за сутки 7 апреля военные ВСУ отбили семь атак российской армии. Об этом сообщили в штабе Операции объединенных сил.
Как указано, в ходе боевых действий украинские защитники уничтожили семь танков, восемь единиц бронированной техники и три артиллерийские системы противника.
В то же время в районе действий оперативно-тактической группировки Восток российские войска совершили одну атаку, и та оказалась безуспешной.
Так, потери врага составили:
- личного состава - до 30;
- танков - 2;
- БТР - 3;
- Д-30 - 2;
- минометных расчетов - 1.
Как сообщалось, после поражения армии России в северных регионах Украины ее силы будут брошены на захват восточных и южных регионов. Главные цели сейчас - Харьков и Мариуполь.
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