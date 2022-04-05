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В зоне ООС защитники отбили семь атак врага

В районе действий оперативно-тактической группировки Восток российские войска совершили одну атаку, и та оказалась безуспешной.
В зоне ООС защитники отбили семь атак врага

На Донецком и Луганском направлениях за сутки 7 апреля военные ВСУ отбили семь атак российской армии. Об этом сообщили в штабе Операции объединенных сил.

Как указано, в ходе боевых действий украинские защитники уничтожили семь танков, восемь единиц бронированной техники и три артиллерийские системы противника.

В то же время в районе действий оперативно-тактической группировки Восток российские войска совершили одну атаку, и та оказалась безуспешной.

Так, потери врага составили:

  • личного состава - до 30;
  • танков - 2;
  • БТР - 3;
  • Д-30 - 2;
  • минометных расчетов - 1.

Как сообщалось, после поражения армии России в северных регионах Украины ее силы будут брошены на захват восточных и южных регионов. Главные цели сейчас - Харьков и Мариуполь.

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