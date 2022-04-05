Ким показал момент удара по Николаеву

На видео видно запуск ракеты из временно оккупированной территории Херсонской области и последствия обстрела.

Глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким в ночь на вторник, 5 апреля, обнародовал видео обстрела Николаева российскими войсками и его последствия.

Так, на кадрах показан запуск ракеты по Николаеву из временно оккупированной территории Херсонской области, заявление представителя Минобороны РФ об обстрелах "военных объектов" и погибшие в результате удара по городу мирные жители.

"Каждый день эти лживые и циничные твари убивают жителей моего родного Николаева, а потом отчитываются якобы о ликвидации военных объектов. Мы найдем каждого из вас. Ни одна человеческая жизнь не сойдет вам с рук, мраZи", - заявил Ким.