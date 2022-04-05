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Азов показал Мариуполь после 40 дней войны

Город полностью разрушен вследствие обстрелов российскими захватчиками с помощью тяжелого вооружения.
Азов показал Мариуполь после 40 дней войны

Военные батальона Азов в ночь на вторник, 5 апреля, обнародовали видео разрушенного вследствие постоянных обстрелов со стороны российской армии города Мариуполь.

"40 дней ада в Мариуполе. Приазовская крепость в пламени и пепле. Разрушенная. Но не покоренная", - говорится в подписи к ролику.

Ранее в Азове заявили, что кадры из пригорода Киева ужасают, однако ситуация в заблокированном оккупантами Мариуполе намного хуже.

 

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