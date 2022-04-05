В Киевской области разрушены пять мостов

Власти страны возводят временные переправы и одновременно начинают строительство постоянных. Работы по каждому мосту займут до 3 месяцев.

С начала вторжения России в Украину на территории Киевской области разрушены пять мостов. Министерства инфраструктуры готово приступить к восстановлению. Об этом 4 апреля сообщила пресс-служба ведомства.

По предварительной информации, в результате преступных действий российских войск разрушены:

мост на автомобильной дороге М-06 Киев-Чоп, с. Стоянка;

мост между г. Буча и г. Ирпень;

мост через Бучу, на дороге Т-10-01;

мост на дороге Р-30 Подъезд к г. Ирпень км 6+000;

мост на дороге М-07 Киев-Ковель-Ягодин км 23+000 через г. Ирпень в Гостомеле.

"В ближайшие дни начнем восстановление разрушенных мостов. По предварительным расчетам, на каждый мост нужно 2-3 месяца", - подсчитали в министерстве.

Тем временем в регионе начали возводить переправу и одновременно строить мост на трассе М-06 Киев-Чоп, вблизи села Стоянка. Кроме того, началось устройство временной дороги на строительство нового моста на маршруте Р-30 Подъезд к Ирпеню.

Наконец, в Мининфраструктуры сообщили, что для возобновления движения электричек на маршруте Святошино - Клавдиево Укрзализныця начинает процесс ремонта станции и путей. Работы планируют завершить в течение месяца.