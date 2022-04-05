Обновлены потери РФ: 18 500 солдат и почти 700 танков
С момента полномасштабного вторжения в Украину войска РФ потеряли в районе 18 500 солдат и почти 700 танков. Такие данные приводит пресс-служба Генштаба ВСУ на своей странице в Facebook.
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Так, общие боевые потери противника в период с 24 февраля по 5 апреля ориентировочно составляют:
- 18 500 человек личного состава
- танков — 676 единиц
- боевых бронированных машин — 1 858 единиц
- артиллерийских систем — 322 единицы
- реактивных систем залпового огня — 107 единицы
- средств противовоздушной обороны — 55 единиц
- самолетов — 150 единиц
- вертолетов — 134 единицы
- автомобильной техники — 1 322 единицы
- корабли/катера — 7 единиц
- цистерн с горюче-смазочными материалами — 76 единиц
- беспилотников оперативно-тактического уровня — 94 единицы
- спецтехники — 25 единиц
- оперативно-тактических ракетных комплектов/тактических ракетных комплексов — 4 единицы
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В Генштабе указывают, что точная информация устанавливается, так как проводить подсчеты сложно из-за высокой интенсивности боевых действий.
Напомним, ранее сообщалось, что потери россиян в войне достигли размеров армий других стран мира. Например, военный персонал Грузии — 25 000 человек (18 500 человек — потери РФ), у Франции 406 танков (676 танков — потери РФ), а у Великобритании 142 боевых самолета (потери РФ — 150 самолетов).
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