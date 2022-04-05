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Обновлены потери РФ: 18 500 солдат и почти 700 танков

А вертолетов и самолетов оккупанты потеряли 134 и 150 единиц соответственно.
Обновлены потери РФ: 18 500 солдат и почти 700 танков
Уничтоженная техника РФ / EPA / UPG

С момента полномасштабного вторжения в Украину войска РФ потеряли в районе 18 500 солдат и почти 700 танков. Такие данные приводит пресс-служба Генштаба ВСУ на своей странице в Facebook.

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Так, общие боевые потери противника в период с 24 февраля по 5 апреля ориентировочно составляют:

  • 18 500 человек личного состава
  • танков — 676 единиц
  • боевых бронированных машин — 1 858 единиц
  • артиллерийских систем — 322 единицы
  • реактивных систем залпового огня — 107 единицы
  • средств противовоздушной обороны — 55 единиц
  • самолетов — 150 единиц
  • вертолетов — 134 единицы
  • автомобильной техники — 1 322 единицы
  • корабли/катера — 7 единиц
  • цистерн с горюче-смазочными материалами — 76 единиц
  • беспилотников оперативно-тактического уровня — 94 единицы
  • спецтехники — 25 единиц
  • оперативно-тактических ракетных комплектов/тактических ракетных комплексов — 4 единицы

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В Генштабе указывают, что точная информация устанавливается, так как проводить подсчеты сложно из-за высокой интенсивности боевых действий.

Напомним, ранее сообщалось, что потери россиян в войне достигли размеров армий других стран мира. Например, военный персонал Грузии — 25 000 человек (18 500 человек — потери РФ), у Франции 406 танков (676 танков — потери РФ), а у Великобритании 142 боевых самолета (потери РФ — 150 самолетов).

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