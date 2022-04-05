Активная фаза войны закончится к середине апреля, - Арестович

Если не будет мирного соглашения, то оккупантов "убьют всех до конца".

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что активная фаза войны России против Украины закончится к середине апреля. Затем может последовать партизанская война. Его слова прозвучали в рамках телемарафона.

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"Активная фаза должна закончиться к середине апреля, а затем начнется партизанка", - говорит Арестович.

По его словам, если РФ не пойдет на мирное соглашение, то оккупантов "убьют всех до конца". В это же время Арестович признает, что украинских военных тоже погибнет не мало.

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"Поэтому у нас два варианта: добиваем их полностью или мирное соглашение. Посмотрим, что будет и как", - подчеркнул он.

Напомним, ранее сообщалось, что у президента Джо Байдена назвали сроки новой фазы войны в Украине, а также новые цели РФ.

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