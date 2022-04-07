Оккупанты обстреляли Балаклею: трое погибших

Военнослужащие армии РФ, которые временно контролируют город, произвели артиллерийский обстрел жилых домов.

Российские военные в среду, 6 апреля, с помощью артиллерии нанесли удар по жилым домам в городе Балаклея Изюмского района Харьковской области, погибли трое мирных жителей. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

"Военнослужащие ВС РФ произвели артиллерийский обстрел жилых домов в г. Балаклея Изюмского района. В результате этого жилье людей частично разрушено. От обстрелов погибли три человека", - говорится в сообщении.

По факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч.2 ст.438 УК), начато досудебное расследование.

Напомним, Балаклея находится под временной оккупацией со стороны войск России с начала марта. Позже стало известно, что глава города пошел на сотрудничество с оккупантами.