В Ирпене убрали 20% улиц города - мэр

Власти планируют сначала навести порядок на дорогах, а потом приступить к разбору завалов домов.

В освобожденном городе Ирпень, под Киевом, волонтеры и коммунальщики за день очистили пятую часть улиц населенного пункта. Об этом в среду, 6 апреля, сообщил мэр Александр Маркушин.

"Наши коммунальные службы с помощью почти трехсот волонтеров и 20 единиц техники убрали около 20% улиц Ирпеня. Сначала наведем порядок на дорогах, чтобы они были проездными, а дальше будем разбирать завалы домов", - написал глава города.

Маркушин выразил благодарность каждому, кто помогает вернуть к жизни населенный пункт, и заявил, что работы продолжаются.