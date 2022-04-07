Во время зачистки местности наши воины убедились в результативности своей работы.

Группа Сил специальных операций ВС Украины обнаружила и разбила зенитно-ракетную установку Бук армии России. Результат своей работы защитники показали в среду, 6 апреля, в Facebook.

"Группы ССО Украины охотятся на особого зверя - ПВО врага", - говорится в сообщении.

Как указано, Бук был уничтожен с помощью артиллерии. После этого украинские военные приступили к зачистке местности, в ходе чего и обнаружили разбитую вражескую установку.

"Во время (зачистки - ред.) наши воины убедились в результативности своей работы, найдя остатки уничтоженного "зверя" пусково-заряжающей установки ЗРК "Бук". Работаем!" - уточнили в ССО.

Cмотрите фотогалерею: Защитники уничтожили российский ЗРК Бук

Ранее ВСУ показали уничтожение российских установок Бук с помощью беспилотников Байрактар в районе города Малин на Житомирщине.

Ким показал уничтожение российского танка

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