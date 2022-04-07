Страны Европы высылают более 300 дипломатов РФ

Большие дипломатические сражения продолжаются, отметили в украинском внешнеполитическом ведомстве.

По состоянию на вечер среды, 6 апреля, 18 стран объявили о высылке сотен российских дипломатов. Такие данные обнародовал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба по итогам 42 дня войны на дипломатическом фронте.

"18 стран (ЕС, Польша, Румыния, Словения, Греция, Португалия, Эстония, Латвия, Чехия, Нидерланды, Бельгия, Ирландия, Македония, Люксембург, Италия, Германия, Франция, Швеция, Дания) вместе выгнали 318 (!) российских "дипломатов", - говорится в сообщении.

При этом глава МИД отметил, что дипломатические сражения продолжаются: битвы за полное нефтяное, газовое и угольное эмбарго, за закрытие мировых портов для всех российских кораблей и товаров, за отключение всех российских банков от SWIFT.

"Отдельная борьба - это блокировка путей обхода санкций и недопущение необоснованных исключений из уже примененных санкций", - подчеркнул министр.

Добавим, накануне вечером стало известно, что Хорватия также высылает часть дипломатической миссии России в Загребе в ответ на происходящее в Украине.

Как сообщалось, Европейский Союз объявил о подготовленном пятом пакете санкций против РФ в ответ на ее войну против Украины, а также расширил списки лиц, в отношении которых применяются санкции.