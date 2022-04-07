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В гараже в Гостомеле нашли 11 тел убитых местных жителей

Мирные люди стали жертвами российских снайперов, которые таким образом упражнялись в стрельбе, рассказали очевидцы.
В гараже в Гостомеле нашли 11 тел убитых местных жителей
Гражданские лица стали жертвами оккупантов / twitter.com/Podolyak_M

В одном из гаражей в поселке Гостомель под Киевом полицейские обнаружили тела 11 застреленных людей. Соответсвующее видео в среду, 6 апреля, обнародовал бывший министр внутренних дел Арсен Аваков.

Как указано, гараж расположен на улице Святопокровской.

По словам местных жителей, убитые стали жертвами российских снайперов, которые таким образом упражнялись в стрельбе. Потом оккупанты стянули тела в гараж.

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