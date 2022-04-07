В гараже в Гостомеле нашли 11 тел убитых местных жителей
Мирные люди стали жертвами российских снайперов, которые таким образом упражнялись в стрельбе, рассказали очевидцы.
В одном из гаражей в поселке Гостомель под Киевом полицейские обнаружили тела 11 застреленных людей. Соответсвующее видео в среду, 6 апреля, обнародовал бывший министр внутренних дел Арсен Аваков.
Как указано, гараж расположен на улице Святопокровской.
По словам местных жителей, убитые стали жертвами российских снайперов, которые таким образом упражнялись в стрельбе. Потом оккупанты стянули тела в гараж.
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись: