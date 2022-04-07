У врага проблемы с человеческим ресурсом, он агитирует воевать уволившихся со службы после 2012 года.

В Генштабе ВСУ рассказали об обстановке на фронте по состоянию на утро 7 апреля. Основные усилия враг сосредоточил на захвате востока Украины, а именно Луганской и Донецкой областей. Подробности передает пресс-служа ведомства на своей странице в Facebook.

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Так, активные действия противника фиксируются на Слобожанском, Донецком, Таврическом и Южнобужском направлениях. Он и дальше бомбит Харьков, блокируя город.

Не прекращаются обстрелы Попасной на Луганщине. Оккупанты также пытаются возобновить наступление на Рубежное, Нижнее и Новобахмутовку. Кроме того, они пытались совершить прорыв в районе Новотошковского.

На Южнобужском направлении войска РФ обороняют уже захваченные рубежи, пытаются восстановить боеспособность своих подразделений. В Херсонской области они проводят жесткие фильтрационные мероприятия.

Выведенные из Украины подразделения враг размещает в палаточных городах в приграничных областях. Указывается на низкое морально-психологическое состояние россиян.

Российское командование также продолжает искать людей для пополнения подразделений. Военкомы начали уже агитировать военных, уволенных со службы после 2012 года, а именно младших командиров, водителей, механиков-водителей и разведчиков.

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В Генштабе ВСУ отмечают, что официально людей вызывают на 3-месячные собрания по подготовке.

Проводится агитация и среди жителей Приднестровья, у которых есть российское гражданство.

Вместе с этим захватчики принудительно вывозят жителей Мариуполя на временно оккупированную территорию Донецкой области.

Отмечается, что за сутки ВСУ поразили три воздушных цели, а именно беспилотник, боевой самолет и крылатую ракету.

Как сообщалось ранее, ВСУ сбили вражеский истребитель-бомбардировщик Су-34. Его уничтожили во время авианалета на Донбассе.

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