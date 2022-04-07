Оккупанты обстреляли Северодонецк и Лисичанск - глава ОВА

В Северодонецке снаряды попали по жилым домам и в больницу.

В Луганской области российские оккупанты вчера, 6 апреля, обстреляли Северодонецк и Лисичанск. Об этом в своем Telegram-канале рассказал председатель Луганской ОВА Сергей Гайдай.

По его словам, в Северодонецке снаряды попали по жилым домам и в больницу. В результате разрушено 10 многоэтажек. В Лисичанске под прицел врага тоже попали жилые районы. В результате разрушено много жилых домов, в них были пожары.

Российские оккупанты вчера обстреляли и другие населенные пункты Луганской области. В частности, речь идет про Новотошковское и Новодружеск.

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, российские оккупанты планируют в ближайшие дни начать новое наступление в Луганской и Донецкой областях. Они пытаются выйти к административным границам этих регионов. Жителей Донецкой и Луганской областей просят эвакуироваться, чтобы не попасть под обстрел оккупантов.

Ранее стало известно, что США передали Украине средства защиты, которые могут быть развернуты, если Россия применит химическое и биологическое оружие.

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