Британия передаст Украине бронетехнику — СМИ
Великобритания разрабатывает план передачи Украине бронетехники. О том, что это за транспорт, сообщает издание The Times.
Читайте также: Эстония вооружила Украину: Что получат ВСУ
Так, по данным СМИ, в британском Минобороны изучают вариант отправки бронированного транспорта типа Jackal и Mastiff. Речь идет об автомобилях для патрулирования.
Издание отмечает, что на этом фоне в соседнюю с Украиной страну отправят британских военных, которые будут задействованы на учениях.
Читайте также: США выделили Украине $100 млн на ракеты Javelin
Ожидается, что в ближайшие дни Великобритания объявит о дальнейшей поддержке Киева. Она будет включать, в том числе, зенитные и противотанковые ракеты.
Напомним, ранее сообщалось, что Чехия передала Украине советские танки и БМП.
Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.