Британия передаст Украине бронетехнику — СМИ

Также стране передадут противотанковое оружие и зенитные ракеты.

Великобритания разрабатывает план передачи Украине бронетехники. О том, что это за транспорт, сообщает издание The Times.

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Так, по данным СМИ, в британском Минобороны изучают вариант отправки бронированного транспорта типа Jackal и Mastiff. Речь идет об автомобилях для патрулирования.

Издание отмечает, что на этом фоне в соседнюю с Украиной страну отправят британских военных, которые будут задействованы на учениях.

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Ожидается, что в ближайшие дни Великобритания объявит о дальнейшей поддержке Киева. Она будет включать, в том числе, зенитные и противотанковые ракеты.

Напомним, ранее сообщалось, что Чехия передала Украине советские танки и БМП.

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