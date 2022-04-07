В Энергодаре коллаборанты создают фейковые "органы власти"

Главарь оккупантов первым приказом "уволил" действующего законного мэра.

В Энергодаре коллаборанты начали создавать фейковые "органы власти". Об этом сообщили в пресс-службе НАЕК "Енергоатом".

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"Сначала вроде бы собрались 34 члена "общественного совета самоорганизации Энергодара" и избрали новым председателем "администрации города" главного коллаборанта Шевчика", - сообщают в "Енергоатоме".

Первым своим "приказом" предатель "уволил" действующего законного мэра Дмитрия Орлова, а также всех глав и членов исполнительных органов власти.

В пресс-службе подчеркивают, что эти "решения" конечно никакой юридической силы не имеют. Но в действиях Шевчика есть полезный смысл, а именно формализация коллаборантов и документирование их преступлений.

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"Уверены: украинское правосудие медлить не будет. А результатов "конкурсного отбора новых руководителей" ждем с нетерпением. Желательно сразу указывать фамилии, паспортные данные и адреса фактического проживания. Чтобы судьям было легче. И неравнодушным горожанам", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что оккупанты обстреляли Лисичанск и Северодонецк.

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