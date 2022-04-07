Военные РФ за день 48 раз обстреляли Харьков – глава ОВА

В результате были повреждены жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры.

За минувшие сутки, 6 апреля, российские войска, которые в феврале вторглись в Украину, 48 раз обстреляли Харьков. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, российские оккупанты для обстрела Харькова использовали минометы, артиллерию и реактивные системы залпового огня. В результате были повреждены жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры. Были ли погибшие и пострадавшие – не сообщается.

Синегубов также сообщил, что сегодня ночью, 7 апреля, оккупанты обстреляли Лозовую. Сейчас из Лозовой и Барвенково эвакуируют мирных жителей. Уже вывезли около 15 тысяч человек.

Между тем, по данным Генштаба ВСУ, на Слобожанском направлении противник продолжает блокировать Харьков, продолжаются бои в районе Изюма.

Ранее стало известно, что США передали Украине средства защиты, которые могут быть развернуты, если Россия применит химическое и биологическое оружие.

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