ВСУ захватили исправный российский ЗРК "Бук" и показали фото

Также украинские военные получили еще и другую технику врага.

ВСУ захватили исправный российский зенитно-ракетный комплекс "Бук", показав фото трофейной техники. Об этом сообщили в пресс-службе Командования Сил специальных операций.

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"Несколько единиц техники вражеской ПВО захватила группа ССО Украины во время проведения специальных действий. В частности, речь идет о боевом пункте управления комплекса Бук М1 и зенитно-ракетном комплексе БУК М2", - указывается в публикации.

Захваченная техника / facebook.com/usofcom

Примечательно, что данная техника российских оккупантов является пригодной для использования.

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"ССО продолжают охоту за особенными и ценными трофеями. Потому иногда, даже самого страшного зверя, лучше брать живьем!", - подчеркнули в командовании.

Захваченная техника / facebook.com/usofcom

Напомним, ранее сообщалось, что в НАТО признали законность поставок наступательного оружия Украине.

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