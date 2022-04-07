ВСУ захватили исправный российский ЗРК "Бук" и показали фото
ВСУ захватили исправный российский зенитно-ракетный комплекс "Бук", показав фото трофейной техники. Об этом сообщили в пресс-службе Командования Сил специальных операций.
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"Несколько единиц техники вражеской ПВО захватила группа ССО Украины во время проведения специальных действий. В частности, речь идет о боевом пункте управления комплекса Бук М1 и зенитно-ракетном комплексе БУК М2", - указывается в публикации.
Примечательно, что данная техника российских оккупантов является пригодной для использования.
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"ССО продолжают охоту за особенными и ценными трофеями. Потому иногда, даже самого страшного зверя, лучше брать живьем!", - подчеркнули в командовании.
Напомним, ранее сообщалось, что в НАТО признали законность поставок наступательного оружия Украине.
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