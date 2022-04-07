В ОП призвали Кремль снизить градус враждебности в СМИ

Такое заявление сделал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк призвал Россию снизить градус враждебности в СМИ по отношению к Украине. Об этом он написал в Twitter.

По словам Подоляка, российские пропагандисты несут такую же ответственность за преступления в Украине, как и российские оккупанты, совершающих их.

Он подчеркнул, что Кремлю для продолжения украинско-российских переговоров по вопросу вывода российских оккупационных войск из Украины нужно снизить градус враждебности в печатной и электронной прессе.

Напомним, первый раунд переговоров Украины и России состоялся в конце февраля. С тех пор состоялось еще несколько раундов, но стороны пока еще ни о чем не договорились. Украинская сторона настаивает на том, что перед подписанием мирного договора Россия должны вывести свои войска из Украины, хотя бы на границы, существовавшие на 23 февраля 2022 года.

Ранее немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что Германия ведет конфиденциальные переговоры с Киевом о возможных гарантиях безопасности, которые она могла бы предложить Украине.

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