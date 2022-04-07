Войска РФ обстреляли Рубежное: горят жилые дома

Об этом рассказал председатель Луганской ОВА Сергей Гайдай.

В Луганской области сегодня, 7 апреля, российские войска обстреляли город Рубежное. В результате загорелись дома, а под одним из домов завалило людей, сообщил в своем Telegram-канале председатель Луганской ОВА Сергей Гайдай.

По его словам, спасатели своевременно прибыли на место происшествия и сумели достать людей, которых завалило. Никто не погиб.

Кроме того, в результате сегодняшнего обстрела в Рубежном возникли пожары в двух жилых домах.

Между тем, по данным Генштаба ВСУ, командование российских оккупационных войск сейчас проводит перегруппировку. Противник готовит наступление в Луганской и Донецкой областях с целью выхода на их админграницы. О серьезности ситуации свидетельствует тот факт, что жителей Донбасса и Луганщины призвали эвакуироваться в безопасные регионы страны.

Ранее США передали Украине средства защиты, которые могут быть развернуты, если Россия применит химическое и биологическое оружие.

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Рубежное / facebook.com/lugdsns

Рубежное / facebook.com/lugdsns