На Прикарпатье мошенница обманула более 30 беженцев

Она размещала фейковые объявления о сдаче в аренду жилья, брала предоплату и переставала выходить на связь.

В Ивано-Франковской области киберполицейские разоблачили 30-летнюю местную жительницу, которая обманула более 30 беженцев. Об этом сообщил Департамент киберполиции Нацполиции Украины.

В сообщении говорится, что фигурантка разместила фейковые объявления о сдаче в аренду жилья в Ивано-Франковской области. Она просила предоплату на банковскую карточку, а после получения денег переставала выходить на связь.

По предварительным данным, таким образом злоумышленница обманула более 30 внутренних переселенцев, которые хотели взять в аренду жилье в Ивано-Франковской области.

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По данному факту следователи полиции открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (Мошенничество). Максимальное наказание по этой статье – 8 лет лишения свободы. Досудебное следствие продолжается.

Напомним, ранее сообщалось, что сотрудники СБУ разоблачили четырех жителей города Каменское, которые мошенническим путем присваивали деньги волонтерских организаций, собранные для ВСУ.

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