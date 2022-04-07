ВСУ показали уничтоженную технику элитного подразделения войск РФ

38-я отдельная гвардейская мотострелковая бригада - это элитное тактическое соединение Сухопутных войск РФ.

Украинские военные показали уничтоженную вражескую технику. Фото опубликованы на Фейсбук-странице Сухопутных войск ВСУ.

"38-я ОМСБр и ее металлолом. Точнее, это именно то, во что превращают наши защитники подразделения и части оккупанта, какими бы "элитными" они ни были", - говорится в сообщении.

Отметим, что 38-я отдельная гвардейская мотострелковая Витебская ордена Ленина, Краснознаменная, ордена Суворова бригада - это элитное тактическое соединение Сухопутных войск Российской Федерации.