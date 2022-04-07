Посольство Латвии возобновило работу в Киеве

Глава МИД Латвии выразил благодарность дипломатам, работающим в Украине, за их самоотверженность и службу.

Латвийские дипломаты возобновили свою работу в посольстве Латвии в Киеве. Об этом сообщил министр иностранных дел страны Эдгарс Ринкевичс в Twitter в четверг, 7 апреля.

"Посол присоединится к ним после консультаций в Риге", – добавил глава МИД.

Ринкевичс проиллюстрировав пост фотографией из Киева с поднятыми флагами Латвии и Украины у посольства.

"Я очень благодарен нашим дипломатам, работающим в Украине, за их самоотверженность и службу", – добавил министр.

Ранее на этой неделе стало известно, что Турция вернула посольство в Киев, персонал которого был временно эвакуирован в Черновцы. Такое решение турецкий МИД принял на фоне отступления российских оккупационных войск от столицы Украины.