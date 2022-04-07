ВСУ объяснили уменьшение воздушных тревог

В настоящее время враг избегает заходить в зону действия украинского ПВО. Воздушная тревога длится дольше, когда противник ведет массированный обстрел.

Войска РФ уменьшили интенсивность ракетных обстрелов Украины, они наносят точечные удары. Об этом сообщил спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат, пишет Украинская правда.

Отмечается, что враг пока не производит массированных обстрелов, однако угроза ракетных ударов сохраняется, особенно на востоке страны.

"Воздушная тревога длится дольше, когда противник ведет массированный обстрел. Мы фиксируем запуск с территории врага, даем сигнал, после чего местные власти включают сирену оповещения. Ракета летит от 15 минут до часа условно, ведь РФ запускает ракеты с ближней территории - Беларуси, с кораблей в Черном море и со своей территории тоже. Когда идет запуск, грубо говоря, ракета за ракетой, воздушная тревога будет звучать дольше", - рассказал Игнат.

По его словам, в настоящее время враг избегает заходить в зону действия украинского ПВО.

"Сейчас российские военные существенно уменьшили интенсивность ракетных ударов и реже нарушают воздушное пространство Украины самолетами и вертолетами. Бьют точечно, в основном "покошмарить" инфраструктуру - в частности, по нефтебазам и промышленным объектам. В то же время, противовоздушная оборона Украины - на чеку и ​​готова продолжать уничтожать врага днем ​​и ночью", - подчеркнул спикер командования Воздушных сил.

Напомним, в Украине запустили приложение "воздушная тревога", которое информирует об опасности.