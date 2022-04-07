Генерал США прогнозирует изматывающую и долгую войну в Украине

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли оценил военную ситуацию в Украине

Война России с Украиной будет долгой и изматывающей. Об этом заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов США, генерал Марк Милли на бюджетных слушаниях в американском Сенате 7 апреля.

По его словам, что Украина не будет мириться с потерей своей территориальной целостности, а признаков, что Кремль прекратит свою агрессию, пока тоже не наблюдается.

"Какой я представляю себе победу? Полагаю, что победой будет сохранение Украины свободной и независимой страной, какой она была с 1991 года, с восстановленной территориальной целостностью. Это будет очень сложно. Это будет долгая работа", - сказал Милли.

Он отметил, что украинцам удалось отразить натиск войск РФ на Киев, однако предстоит серьезное сражение на юго-востоке, в районе Донецка, где Россия намерена накопить силы и продолжить наступление.

"Поэтому вопрос, чем это закончится, открыт. В идеале - Путин принимает решение о прекращении огня. Но прямо сейчас это не похоже на ближайший горизонт событий", - заявил генерал.