США передают Украине разведданные по Донбассу
Пентагон обменивается разведданными с Украиной для проведения успешных операций на территории Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщает CNN.
"Мы продолжаем предоставлять полезную информацию и разведывательные данные Вооруженным силам Украины в их борьбе. Поскольку бои все больше перемещаются в сторону Донбасса, мы будем корректировать наш информационный контент и поток в зависимости от обстоятельств", - заявил анонимный чиновник ведомства.
Передачу развединформации ВСУ публично подтвердил министр обороны США Ллойд Остин.
О сотрудничестве с украинскими военными он упомянул во время заседания комитета Сената по вооруженным силам.
Ранее сообщалось, что РФ не откажется от своего широкомасштабного наступления на Украину, а в ближайшие недели попытается полностью захватить Донбасс.