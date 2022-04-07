США передают Украине разведданные по Донбассу

Передачу разведывательной информации ВСУ публично подтвердил министр обороны США Ллойд Остин.

Пентагон обменивается разведданными с Украиной для проведения успешных операций на территории Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщает CNN.

"Мы продолжаем предоставлять полезную информацию и разведывательные данные Вооруженным силам Украины в их борьбе. Поскольку бои все больше перемещаются в сторону Донбасса, мы будем корректировать наш информационный контент и поток в зависимости от обстоятельств", - заявил анонимный чиновник ведомства.

Передачу развединформации ВСУ публично подтвердил министр обороны США Ллойд Остин.

О сотрудничестве с украинскими военными он упомянул во время заседания комитета Сената по вооруженным силам.

Ранее сообщалось, что РФ не откажется от своего широкомасштабного наступления на Украину, а в ближайшие недели попытается полностью захватить Донбасс.