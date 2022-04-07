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Самолет Медведчука работает на защиту Украины - секретарь СНБО

Самолет был арестован согласно решению СНБО по введению санкций против Медведчука и его жены Оксаны Марченко.
Самолет Медведчука работает на защиту Украины - секретарь СНБО

Самолет нардепа Виктора Медведчука, который находится в розыске, успешно служит на благо Украины. Он находится в аэропорту Киев в Жулянах. Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Хочу всех заверить и успокоить: воздушные ворота столицы на надежном замке, мимо наших сил обороны и пчелы без разрешения не пролетят. Но это не все. Есть еще одна хорошая новость: имущество предателя Медведчука уже работает в защиту Украины. В случае, если рашисты не оставят своих суицидальных намерений, частный "борт" путинского кума первым "героически" встретит своих российских друзей, надежно блокируя взлетно-посадочную полосу", - отметил он.

По словам  Данилова, самолет был арестован согласно решению СНБО по введению санкций против Медведчука и его жены Оксаны Марченко, которая также покинула Украину.

Ранее сообщалось, что в Украине наложен арест на активы общества, конечным бенефициаром которого является супруга Виктора Медведчука.

Напомним, Виктор Медведчук сбежал из-под домашнего ареста.

Сейчас нардеп находится в розыске. Его поисками занимается специальная группа, в которую входят сотрудники СБУ и Офиса генпрокурора.

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