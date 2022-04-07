ПВО будет сбивать самолеты РФ, направляющиеся в Приднестровье

Силы ПВО готовы сбивать военные и военно-транспортные самолеты ВС РФ над территорией Украины в случае попыток перебросить их в Тирасполь

ПВО Украины готова сбивать российские самолеты при попытке попасть на территорию непризнанного Приднестровья. Об этом сообщил начальник Управления по связям с общественностью Вооруженных сил Украины полковник Богдан Сенык, пишет Укринформ.

"Украинские силы ПВО будут сбивать военные и военно-транспортные самолеты ВС РФ над территорией Украины в случае попыток перебросить их в Тирасполь", - отметил полковник.

Напомним, ранее в Генштабе сообщили, что РФ активизировала войска на Приднестровье.