Почта
 

ПВО будет сбивать самолеты РФ, направляющиеся в Приднестровье

Силы ПВО готовы сбивать военные и военно-транспортные самолеты ВС РФ над территорией Украины в случае попыток перебросить их в Тирасполь
ПВО будет сбивать самолеты РФ, направляющиеся в Приднестровье

ПВО Украины готова сбивать российские самолеты при попытке попасть на территорию непризнанного Приднестровья. Об этом сообщил начальник Управления по связям с общественностью Вооруженных сил Украины полковник Богдан Сенык, пишет Укринформ.

"Украинские силы ПВО будут сбивать военные и военно-транспортные самолеты ВС РФ над территорией Украины в случае попыток перебросить их в Тирасполь", - отметил полковник.

Напомним, ранее в Генштабе сообщили, что РФ активизировала войска на Приднестровье.

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри news.bigmir.net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK