Из-под завалов двух домов в Бородянке достали 26 тел

Бородянка - самый разрушенный город Киевщины: по нему били неуправляемыми 250-килограммовыми фугасными авиабомбами, Ураганами и Смерчами.

В Бородянке из-под завалов начали доставать погибших жителей. Под завалами только в двух разбомбленных многоквартирных домах обнаружили 26 тел. Об этом сообщила Генпрокурор Ирина Венедиктова.

"Бородянка - самый разрушенный город Киевщины: по нему били неуправляемыми 250-килограммовыми фугасными авиабомбами, Ураганами и Смерчами. Доказательства военных преступлений РФ здесь на каждом шагу: под аптекой запрещена кассетная бомба, по обе стороны дороги - сожженная транспортная заряжающая машина Смерч, а под ней ракета, летящая до 90 километров и несущая смерти и руины", - говорится в сообщении.

По словам Венедиктовой, мколько здесь будет жертв - трудно предсказать.

"Только из-под завалов двух разбомбленных многоквартирных домов извлечены 26 тел. Авиаудары по жилищной инфраструктуре враг коварно наносил вечером, когда дома было максимум людей. Целью было исключительно гражданское население, здесь нет ни одного военного объекта", - написала Венедиктова.

По ее словам, оккупанты целенаправленно истребляли мирное население:

"Есть здесь в Бородянке уже подтвержденный факт сексуального насилия. А в Мотыжине убили женщину только за то, что она была в черном. Жажда крови украинцев позволяет рашистам расстреливать даже за какую-то не такую ​​одежду. Отца убитой 7 дней держали в сарае с завязанными глазами. Там же в Мотыжине армейская разведка РФ проверяла телефоны людей, выбирая жертвы для так называемой "денацификации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что руины Бородянки и других близлежащих населённых пунктов разбирают спасатели, а параллельно с ними работают следственно-оперативные группы.

"Прокуроры, полицейские, сотрудники СБУ, эксперты из 5 областей - все собирают доказательную базу военных преступлений РФ для национальных и международных судов. Прибыл в Бородянку помогать и известный эксперт по международному уголовному праву Уэйн Джордаш", - заявила Венедиктова.