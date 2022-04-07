Оккупанты насиловали детей - Венедиктова

Генеральный прокурор не исключает, что дел о сексуальном насилии будет в разы больше, когда закончится война и когда жертвы перестанут бояться говорить.

В Бородянке Киевской области во время ее оккупации зафиксированы случаи сексуального насилия по отношению к пожилой женщине и детям. Об этом, в четверг, 7 апреля, во время телемарафона заявила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

"Люди пережили страшные трагедии, люди до сих пор находятся там, где им страшно. Если бы мы говорили о сексуальном насилии, оно есть. Причем сексуальные преступления не только над женщинами, и над мужчинами! Сегодня по Бородянке зафиксирован факт изнасилования бабушки! Детей!", - сказала генеральный прокурор.

Она отметила, что сексуальных преступлений наверянка больше, чем о том известно на сегодняшний день.

"Жертвы запуганы, жертвы боятся говорить! У нас некоторые жертвы на Западной Украине, некоторые жертвы уже за рубежом. Они общаются только с теми неправительственными организациями и священниками, которым они доверяют. Поэтому, конечно, мы будем отрабатывать это максимально в чувственном пространстве. Но это не история, что должна быть следственная женщина, это история о том, что должен быть только один допрос, чтобы жертву постоянно "не дергать"... Это история о том, чтобы подготовить жертву сексуального насилия морально и предоставить ей реабилитацию",- подчеркнула Венедиктова.

Она также подчеркнула, что сексуальные преступления во время войны - это так же военные преступления, которые не имеют срока давности привлечения к ответственности.

Напомним, в Бородянке из-под завалов начали доставать погибших жителей. Под завалами только в двух разбомбленных многоквартирных домах обнаружили 26 тел.