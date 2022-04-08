СНБО обнародует реестр коллаборантов

Многие из коллаборантов на украинских телеканалах кричали о государстве, свободе слова, отметил Данилов.

В Украине в ближайшее время появится публичный реестр коллаборантов, в котором будет много публичных и неочевидных персон. Об этом в четверг, 7 апреля, заявил Секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Аппарат СНБО по поручению президента ведет реестр коллаборантов. В ближайшее время мы его обнародуем, чтобы все видели их фамилии и имена", - заявил Данилов.

Он же отметил, что данный список пополняется именами каждый день.

"Там будет очень много странных людей, потому что они до 24 февраля выступали на всех телеэфирах нашей страны, они даже были ведущими наших программ и взывали о нашем государстве, о стране, о демократии, о свободе слова и много других вещей", - рассказал Данилов.

Ранее сообщалось, что самолет нардепа Виктора Медведчука, который находится в розыске, успешно служит на благо Украины.

Также в СНБО сообщили, что Россия готовится к затяжной войне в Украине, распространяя пропаганду о "первом этапе спецоперации".