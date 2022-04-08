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Оккупанты обстреляли Одесскую область

В результате ракетного удара со стороны моря поражены объекты инфраструктуры в Одесской области.
Оккупанты обстреляли Одесскую область

В Одесской области, в результате ракетного удара российских войск поражены объекты инфраструктуры. Об этом в пятницу, 8 апреля, сообщает Одесский городской совет в Telegram.

В мэрии Одессы уточнили, что получили такую ​​информацию от Оперативного командования "Юг". 

"Информация от Оперативного командования "Юг": в результате ракетного удара с моря поражены объекты инфраструктуры в Одесской области. Подробности уточняются", - говорится в сообщении.

Также чиновники обратили внимание на то, что публикации об атаке и ее последствиях запрещены. 

"Напоминаем о недопустимости публикаций фото и видео, разглашении обстоятельств и геолокации. Доверяйте достоверным источникам и не помогайте врагу", - говорится в сообщении.

Как рассказали в Генштабе, российские войска активно готовятся к наступлению на востоке Украины.

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