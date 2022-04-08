Почта
 

Госпогранслужба проверит законность выезда покинувших Украину мужчин

Каждый, кто уехал в "командировку", должен иметь отдельный документ от пограничников и показать его по возвращении.
Госпогранслужба проверит законность выезда покинувших Украину мужчин

В Украине готовятся к обязательной проверке разрешительных на пересечение государственной границы документов у мужчин, которые выезжали из Украины после начала полномасштабного вторжения РФ, а сейчас возвращаются в страну. Об этом в четверг, 7 апреля, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире украинского телемарафона.  

"Когда кто-нибудь будет возвращаться на территорию нашей страны, мы четко будем понимать, когда он ее покинул. Система пограничников работает безупречно.

Все люди, покидавшие нашу страну, они зафиксированы. Все, кто будет возвращаться в Украину, из выехавших после 22 февраля должны будут объяснить через какой пункт они покинули страну и на основании каких нормативно-правовых документов", - предупредил Данилов. 

Секретарь СНБО отметил, что граждане, которые уезжали в "командировку", должны иметь отдельный документ от пограничников.

Напомним, в Закарпатской области во время попытки незаконного пересечения границы Украины был задержан офицер СБУ в запасе, у которого выявили поддельные документы. 

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри news.bigmir.net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK