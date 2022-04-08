Госпогранслужба проверит законность выезда покинувших Украину мужчин

Каждый, кто уехал в "командировку", должен иметь отдельный документ от пограничников и показать его по возвращении.

В Украине готовятся к обязательной проверке разрешительных на пересечение государственной границы документов у мужчин, которые выезжали из Украины после начала полномасштабного вторжения РФ, а сейчас возвращаются в страну. Об этом в четверг, 7 апреля, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире украинского телемарафона.

"Когда кто-нибудь будет возвращаться на территорию нашей страны, мы четко будем понимать, когда он ее покинул. Система пограничников работает безупречно.

Все люди, покидавшие нашу страну, они зафиксированы. Все, кто будет возвращаться в Украину, из выехавших после 22 февраля должны будут объяснить через какой пункт они покинули страну и на основании каких нормативно-правовых документов", - предупредил Данилов.

Секретарь СНБО отметил, что граждане, которые уезжали в "командировку", должны иметь отдельный документ от пограничников.

Напомним, в Закарпатской области во время попытки незаконного пересечения границы Украины был задержан офицер СБУ в запасе, у которого выявили поддельные документы.