Нардепа Юрченко задержали на блокпосту

Александра Юрченко задержали на блокпосту с целым оружейным арсеналом, на который у него не было разрешения.

Нардеп Александр Юрченко, который фигурировал по делу о взятке, был задержан в Киеве на блок-посту с оружием. При этом у него нашли пулемет, автомат и патроны. Об этом в четверг, 7 апреля, рассказал депутат Киевсовета Александр Погребиский в Facebook, боец ​​теробороны, которого цитирует 5 канал. "Сегодня нардеп Юрченко, подойдя к постовому, выполнявшему свои обязанности, начал ругаться и тыкать военному, впоследствии он схватился за пулемет военного. Конечно, удостоверения он не показал и не представился. Но ребята среагировали мгновенно и задержали нарушителя", - написал Погребиский. Погребиский рассказал, что впоследствии Юрченко пошел в полицию и написал заявление на военных. Однако позже в сети появилось видео, где Юрченко признает свою неправоту и извиняется. При этом он говорит, что не имеет разрешения на оружие. В свою очередь 5 канал со ссылкой на бойца теробороны рассказал, что Юрченко приехал на один из постов территориальной обороны. Его якобы вежливо попросили убрать машину вперед, чтобы не загораживать заезд. При этом выполнять просьбу тот не стал, но начал выяснять отношения.

По словам бойца, дальше военные произвели упреждающий выстрел вверх, после чего поставили нардепа к стене, начали обыскивать, чтобы узнать, кто он. Впоследствии Юрченко был отпущен.

После того, как все закончилось, Юрченко отправился в Печерское районное управление полиции с адвокатом и написал заявление на военных. Позже к военным приехала следственно-оперативная группа, те предоставили свои объяснения.

Сам Юрченко пока не сообщает об инциденте.

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