Оккупанты изнасиловали 16-летнюю девушку и 78-летнюю женщину - Вилкул

Чем больше территорий наши военные увольняют, тем больше страшных историй разоблачается, отметил глава Военно-гражданской администрации Кривого Рога.

Российские оккупанты изнасиловали в Херсонской области беременную 16-летнюю девушку и 78-летнюю бабушку, а на Каховском водохранилище обстреляли лодку с гражданскими - 4 убитых, среди них ребенок, и 2-е пропавших без вести. Об этом в четверг, 7 апреля, рассказал в Facebook начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

"Есть новости, от которых кровь стынет в жилах. Такими, как например, как изнасилование 16-летней беременной девушки и 78-летней бабушки в одном из сел на ингулецком направлении.

А сегодня, примерно в 10 утра, на берегу Каховского водохранилища возле базы отдыха "Світанок" в Марьянском Криворожского района оккупанты расстреляли лодочку, которая плыла со стороны Первомаевки Херсонской области для того, чтобы эвакуировать людей с оккупированной части Херсонской области. Расстреляли на воде "Градами". На расстоянии 70-ти метров от берега.

В лодке было 14 человек. Трое деток и 11 взрослых. Двое взрослых мужчин и женщина погибли сразу. Ребенок 13-ти лет умер немного позже. Семь человек в больнице и двое пропали без вести. Это был седьмой рейс этой лодки. Подонки", - рассказал он.

Он отметил, что оккупанты знали, что там находятся мирные люди, но расстреляли их ракетами: "Это - военное преступление, это - Гаагский трибунал".

Также, по его словам, вооруженные силы успешно бьют врага на дальних подступах к Кривому Рогу, однако в границах Кривого Рога упали обломки вражеской ракеты в результате чего один человек не тяжело повредил ногу.

Ранее сообщалось, что в Бородянке Киевской области во время ее оккупации зафиксированы случаи сексуального насилия по отношению к пожилой женщине и детям.