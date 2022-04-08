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ЕС выделит еще 500 млн евро на военное оборудование для Украины

На 44-й день войны против Украины российские оккупационные войска продолжают пытаться захватить населенные пункты Украины.
ЕС выделит еще 500 млн евро на военное оборудование для Украины

Председатель Европейского совета Шарль Мишель поддержал предложение выделить еще 500 млн евро на поставку вооружения для Украины. Вооружение, закупленное за эти средства, прибудет в Украину в ближайшие недели, сообщил в четверг, 7 апреля, в Twitter Шарль Мишель.

"После быстрого одобрения новый транш суммарно увеличит до 1,5 миллиарда евро поддержку ЕС, уже предоставленную на военную технику для Украины", - заявил Мишель.

Президент Европейского совета также поблагодарил главу дипломатии ЕС Жозепа Борреля за предложение дополнительного финансирования.

Напомним, США и их партнеры передали военнослужащим Украины 60 тысяч противотанковых и 25 тысяч зенитных комплексов.

Также США выделили Украине $100 млн на ракеты Javelin. С момента начала полномасштабного вторжения России общая сумма выделенных средств Украине на оборону превысила $1,7 млрд.

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