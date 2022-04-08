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Добкин стал диаконом УПЦ МП

Бывший нардеп от "Партии регионов" и проигравший кандидат в мэры Харькова Михаил Добкин стал диаконом Украинской православной церкви Московского патриархата.
Добкин стал диаконом УПЦ МП

Митрополит Московского патриархата в Украине Онуфрий совершил обряд и поставил бывшего народного депутата Михаила Добкина в сан диакона УПЦ МП. Об этом в четверг, 7 апреля, сообщает пресс-служба Харьковской епархии. 

"За богослужением митрополит Онуфрий совершил хиротонию в диаконы выпускника Харьковской духовной семинарии Михаила Добкина", - сказано в сообщении. 

Отец ПЦУ и преподаватель Киевской православной богословской академии Иван Сидор отметил, что теперь к Добкину, следует обращаться "отче".

Ранее предстоятель Православной церкви Украины митрополит Киевской и всея Украины Епифаний заявил, что идеология "русского мира" ничем не отличается от идеология нацизма, а глава русской православной церкви Кирилл Гундяев встал на сторону антихриста.

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