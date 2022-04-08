Оккупанты похитили гуманитарку для Мелитополя - Федоров

Мелитопольцы и жители района не получат - лекарства для тяжелобольных, продукты и средства гигиены, которых уже нет в городе.

Российские оккупанты похитили автобусы и грузовики с гуманитарной помощью для Мелитополя. Об этом в четверг, 7 апреля, на своей сранице в facebook сообщил мэр города Иван Федоров.

По его словам, российские военные не пропустили гуманитарный конвой в Мелитополь, и под угрозой оружия "просто забрали весь транспорт с гуманитаркой себе".

"Это значит, что мелитопольцы и жители района не только не получат жизненно важную помощь - лекарства для тяжелобольных, продукты и средства гигиены, которых уже нет в городе. Люди не смогут уехать из Мелитополя!" - написал он.

Федоров отметил, что этот факт стал очередным случаем нарушения российскими военными норм международных соглашений, как и существующих норм человечности.

"Согласно Женевским конвенциям, гарантом для гуманитарных коридоров является Международный Комитет Красного Креста. Эта организация приняла письменные заверения с обеих сторон о намерениях обеспечить гуманитарный коридор. Россия заверила. На бумаге. Однако, как мы видим, свои заверения не выполнили", - говорится в публикации.

Ранее сообщалося, что мужчинам временно оккупированного Мелитополя посылают фейковые повестки на службу в так называемой "народной милиции". Оккупанты выпускают жителей Мелитополя только в Крым.