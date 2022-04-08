Итоги 07.04: Изгнание из ООН и пропавшие без вести
РФ отстранили из Совета ООН по правам человека
Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций проголосовала за отстранение России от Совета по правам человека. В заседании принимали участие представители 193 стран. За исключение проголосовали 93 государства, еще 58 стран воздержались, 24 – выступили против. Среди последних Китай, а также преимущественно страны Африки и бывшего Советского Союза.
Тысячи украинцев пропали без вести
В Украине будут собирать данные о тысячах без вести пропавших украинцев, заявил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский. По мнению главы ведомства на это уйдет около месяца. Он отметил, что только в Бородянке на связь не выходят сотни людей.
G7 объявили о новых ограничениях против России
Лидеры стран Большой семерки приняли решение запретить новые инвестиции в "ключевые сферы" российской экономики. Также страны G7 "продолжат отсоединять российские банки от глобальной финансовой системы". Кроме того, в G7 отметили, что будут продолжать принимать ограничительные меры и против представителей "российских элит и их родственников".
В ООН сообщили, сколько мирных украинцев погибли во время войны
С начала полномасштабного вторжения России в Украину, 24 февраля, по состоянию на 00.00 5 апреля зафиксировано 3 776 жертв среди гражданского населения - 1 563 убитых и 2 213 раненых. Так, среди убитых - 379 мужчин, 237 женщин, 24 девочки и 43 мальчика, а также 63 ребенка и 817 взрослых, пол которых пока неизвестен.
Принят закон о ленд-лизе
Сенат США единогласно принял закон о возобновлении программы времен Второй мировой войны. Он позволит президенту Джо Байдену по упрощенной процедуре присылать оружие и другую оборонную помощь Украине. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба поблагодарил США за принятый документ.
В свою очередь, в Кремле заявили, что новый американский закон о ленд-лизе для Украины, который призван упростить оказание военной помощи Киеву, может пагубно сказаться на мирных переговорах.
В Геншабе ВСУ обновили информацию о потерях российских военных
С 24 февраля по 7 апреля общие потери личного состава российских войск на территории Украины ориентировочно составили 18 900 человек. В том числе, украинские военные уничтожили 150 самолетов врага, 135 вертолетов, 698 танков, 332 артиллерийских системы, др.
Жителей Днепра попросили покинуть город
Мэр Днепра Борис Филатов рекомендовал женщинам, детям и пожилым людям эвакуироваться из города в связи с обострением на Донбассе. По его словам, ситуация на Донбассе постепенно накаляется и апрель обещает быть "горячим". При этом Филатов уточнил, что коммунальные предприятия и больницы города работают в штатном режиме, а запаса лекарств хватит на несколько месяцев.
В Кабмине подготовили план восстановления территорий
Украина подготовила план восстановления страны после завершения войны с Россией, сообщил глава правительства Денис Шмыгаль. Он отметил, что план предусматривает три стадии восстановления. Наиболее затратным будет третий этап - полноценное обновление городов, инфраструктуры и страны в целом.
Денис Шмыгаль уточнил, что Украина рассчитывает на три источника восстановления страны после завершения войны с Россией. Одним из них станет конфискация активов страны-агрессора на территории всех цивилизованных стран.
Также премьер отметил, что поступления в бюджет в апреле месяце составят только половину от запланированного. При этом он отметил, что в марте план наполнения бюджета выполнен на 95%.
Главы дипломатий мира осудили действия России
Страны Большой семерки и Евросоюза и дальше будут оказывать Украине военную и финансовую помощь в войне с Россией. Об этом говорится в заявлении глав МИД стран G7 и верховного представителя ЕС. Также в документе осуждаются зверства, совершенные российскими войскам в Буче и ряде других украинских городов. Кроме того, в заявлении отмечается, что Россия должна немедленно выполнить юридически обязывающий приказ Международного Суда (МС) о приостановке военных действий в Украине.
В ВСУ оценили шанс повторного наступления армии РФ на Киев
На данный момент враг перенацелил основное направление своих атак на Донецкую и Луганскую область. Лишь в случае успеха в этом регионе, войска РФ могут вернуться к идее взять Киев. Украинские военные предпринимают оборонные меры на случай новых попыток российских войск подойти к Киеву.
В НАТО дали прогноз войне в Украине
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что президент РФ Владимир Путин не изменил свою основную цель - взять под контроль Украину, и перемещает основные силы для захвата Донбасса. По его словам, в НАТО не видят российского отступления, а только перегруппировку, изменение позиций их сил, перемещение с севера Украины на восток.