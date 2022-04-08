Итоги 07.04: Изгнание из ООН и пропавшие без вести

Россию выгнали из Совета ООН по правам человека; В Украине нет связи со значительной частью ее граждан. Корреспондент.net выделяет главные события вчерашнего дня.

РФ отстранили из Совета ООН по правам человека

Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций проголосовала за отстранение России от Совета по правам человека. В заседании принимали участие представители 193 стран. За исключение проголосовали 93 государства, еще 58 стран воздержались, 24 – выступили против. Среди последних Китай, а также преимущественно страны Африки и бывшего Советского Союза.

Тысячи украинцев пропали без вести

В Украине будут собирать данные о тысячах без вести пропавших украинцев, заявил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский. По мнению главы ведомства на это уйдет около месяца. Он отметил, что только в Бородянке на связь не выходят сотни людей.

G7 объявили о новых ограничениях против России

Лидеры стран Большой семерки приняли решение запретить новые инвестиции в "ключевые сферы" российской экономики. Также страны G7 "продолжат отсоединять российские банки от глобальной финансовой системы". Кроме того, в G7 отметили, что будут продолжать принимать ограничительные меры и против представителей "российских элит и их родственников".

В ООН сообщили, сколько мирных украинцев погибли во время войны

С начала полномасштабного вторжения России в Украину, 24 февраля, по состоянию на 00.00 5 апреля зафиксировано 3 776 жертв среди гражданского населения - 1 563 убитых и 2 213 раненых. Так, среди убитых - 379 мужчин, 237 женщин, 24 девочки и 43 мальчика, а также 63 ребенка и 817 взрослых, пол которых пока неизвестен.

Принят закон о ленд-лизе

Сенат США единогласно принял закон о возобновлении программы времен Второй мировой войны. Он позволит президенту Джо Байдену по упрощенной процедуре присылать оружие и другую оборонную помощь Украине. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба поблагодарил США за принятый документ.

В свою очередь, в Кремле заявили, что новый американский закон о ленд-лизе для Украины, который призван упростить оказание военной помощи Киеву, может пагубно сказаться на мирных переговорах.

В Геншабе ВСУ обновили информацию о потерях российских военных

С 24 февраля по 7 апреля общие потери личного состава российских войск на территории Украины ориентировочно составили 18 900 человек. В том числе, украинские военные уничтожили 150 самолетов врага, 135 вертолетов, 698 танков, 332 артиллерийских системы, др.

Жителей Днепра попросили покинуть город

Мэр Днепра Борис Филатов рекомендовал женщинам, детям и пожилым людям эвакуироваться из города в связи с обострением на Донбассе. По его словам, ситуация на Донбассе постепенно накаляется и апрель обещает быть "горячим". При этом Филатов уточнил, что коммунальные предприятия и больницы города работают в штатном режиме, а запаса лекарств хватит на несколько месяцев.

В Кабмине подготовили план восстановления территорий

Украина подготовила план восстановления страны после завершения войны с Россией, сообщил глава правительства Денис Шмыгаль. Он отметил, что план предусматривает три стадии восстановления. Наиболее затратным будет третий этап - полноценное обновление городов, инфраструктуры и страны в целом.

Денис Шмыгаль уточнил, что Украина рассчитывает на три источника восстановления страны после завершения войны с Россией. Одним из них станет конфискация активов страны-агрессора на территории всех цивилизованных стран.

Также премьер отметил, что поступления в бюджет в апреле месяце составят только половину от запланированного. При этом он отметил, что в марте план наполнения бюджета выполнен на 95%.

Главы дипломатий мира осудили действия России

Страны Большой семерки и Евросоюза и дальше будут оказывать Украине военную и финансовую помощь в войне с Россией. Об этом говорится в заявлении глав МИД стран G7 и верховного представителя ЕС. Также в документе осуждаются зверства, совершенные российскими войскам в Буче и ряде других украинских городов. Кроме того, в заявлении отмечается, что Россия должна немедленно выполнить юридически обязывающий приказ Международного Суда (МС) о приостановке военных действий в Украине.

В ВСУ оценили шанс повторного наступления армии РФ на Киев

На данный момент враг перенацелил основное направление своих атак на Донецкую и Луганскую область. Лишь в случае успеха в этом регионе, войска РФ могут вернуться к идее взять Киев. Украинские военные предпринимают оборонные меры на случай новых попыток российских войск подойти к Киеву.

В НАТО дали прогноз войне в Украине

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что президент РФ Владимир Путин не изменил свою основную цель - взять под контроль Украину, и перемещает основные силы для захвата Донбасса. По его словам, в НАТО не видят российского отступления, а только перегруппировку, изменение позиций их сил, перемещение с севера Украины на восток.