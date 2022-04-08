"Сначала - разминирование": жителей Сумщины предупредили об опасности

Местным жителям не рекомендуют ездить по лесным дорогам в области и съезжать на обочину. Много заминированных участков.

Территория Сумской области свободна от российских оккупантов, однако еще необходимо провести работы по разминированию. Об этом сообщил глава Сумской облгосадминистрации Дмитрий Живицкий.

"Территория области свободна от орков, так что, если вы слышите взрывы (а их немало в последние дни), - это работают спасатели и взрывотехники. Обезвреживают боеприпасы, которые оставили русские военные на нашей земле", - написал он в Facebook.

Живицкий предупредил местных жителей, что в регионе много заминированных и еще необследованных участков. Глава ОГА попросил не ездить проселочными и лесными дорогами и не съезжать на обочину.

"Сначала – разминирование", - отметил он.

О том, что ВСУ взяли под контроль границу в Сумской области стало известно 4 апреля. Позже сообщалось, что началось восстановление в городах Сумщины, где шли самые ожесточенные бои, - Тростянце и Охтырке, селе Боромля.