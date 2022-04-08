Бывший глава КСУ Тупицкий сбежал в Австрию: открыто дело

Александра Тупицкого заметили в центре Вены.

Государственное бюро расследований подтворило появившуюся в СМИ информацию о побеге за границу бывшего главы Конституционного суда Украины Александра Тупицкого. По данному факту открыто уголовное дело, проинформировала пресс-служба ГБР.

В ходе досудебного расследования установлено, что Тупицкий выехал из Украины без прохождения пограничного и таможенного контроля. Он также не предоставил документы, дающие право на выезд из страны.

Бывшего главу Конституционного суда Украины заметили в Вене (Австрия). Он стоял рядом с автомобилем, зарегистрированным на жену. Досудебное расследование по ч. 2 ст. 332 УК Украины продолжается.

Напомним, в 2021 году президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Тупицкого с поста главы Конституционного суда. Тупицкий оспорил это решение, но его апелляцию отклонили.

Ранее стало известно, что США ввели санкции против Тупицкого и его жены. Его подозревают в коррупционных преступлениях.

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