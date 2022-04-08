ГБР разоблачило помощников ОПЗЖ в работе с оккупантами

Расследователи получили информацию об их причастности к антиукраинской деятельности.

Государственное бюро расследований разоблачило помощников нардепов ОПЗЖ в работе с российскими оккупантами. Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на собственный источник и пресс-службу ГБР.

Расследователи получили информацию о причастности помощника-консультанта народного депутата девятого созыва от партии Медведчука к антиукраинской деятельности. Также он является одним из топ-менеджеров канала "112 Украина", который запрещен. По информации ОП, это Артем Марчевский.

"По имеющейся информации мужчина регулярно координирует распространение российских фейков с представителями государства-агрессора через подконтрольные СМИ. Он также передает российским кураторам информацию об общественно-политической жизни нашего государства," - сообщают в ГБР.

ГБР провели обыск в офисах помощников ОПЗЖ. / dbr.gov.ua

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Также в бюро расследований сообщают, что вместе с ним помогал оккупантам один из руководителей секретариата фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь", личный юрист и доверенное лицо Виктора Медведчука - Александр Маменко.

ГБР провели обыск в офисах помощников ОПЗЖ. / dbr.gov.ua

ГБР провели обыск в офисах помощников ОПЗЖ. / dbr.gov.ua

Работники ГБР провели в Киеве обыск в офисах и по адресам проживания фигурантов, и изъяли:

документацию, которая подтверждает выплаты для проведения массовых акций в разных регионах Украины, также план и результаты их проведения;

черновые записи и анализ общественно-политической ситуации в Украине за период проведения войны;

протоколы участковых избирательных комиссий;

мониторинг заявлений украинских политических деятелей и их анализ;

компьютеры, телефоны и другие носители информации с подтверждением противоправной деятельности.

ГБР провели обыск в офисах помощников ОПЗЖ. / dbr.gov.ua

Сейчас ГБР устанавливает местонахождение подозреваемых и их помощников, банковских счетов, движимого и недвижимого имущества для наложения ареста в пользу государственного бюджета.

Ранее мы писали, что экс-глава Конституционного суда Украины Тупицкий выехал из Украины без прохождения пограничного и таможенного контроля. ГБР сообщает, что мужчина заметили в Вене.