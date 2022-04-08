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Подоляк заговорил о новой европейской "валюте обмена"

"Один баррель российской нефти = одному литру крови растерзанного украинского гражданина. А 140 компаний, оставшихся работать в РФ, - это одна Бучанская резня"
Подоляк заговорил о новой европейской "валюте обмена"

Советник главы Офиса Президента и член украинской делегации на переговорах с РФ Михаил Подоляк заявил о новой европейской "валюте обмена"

"Самое время подумать о новой европейской "валюте обмена". Один баррель российской нефти = одному литру крови растерзанного украинского гражданина. А 140 европейских компаний, оставшихся работать в РФ, - это одна Бучанская резня. Добавляйте дальше свои оригинальные "бизнес-идеи на крови", - написал он в Twitter.

Ранее Подоляк рассказал, как сделать Россию изгоем.

Также он сообщил о панике у российской элиты.

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