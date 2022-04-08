Сумская область свободна от войск РФ - Генштаб

Противник продолжает наращивание группировки войск на Донецком и Таврическом направлениях.

Сумская область полностью свободная от оккупационных войск России. Об этом сообщил Генштаб ВСУ в вечерней сводке в пятницу, 8 апреля.

"Оккупанты полностью вывели подразделения своих войск с территории Сумской области в РФ", – говорится в сообщении.

При этом на Донецком и Таврическом направлениях противник продолжает наращивание группировки войск. Враг не оставляет попыток наступательных действий в направлении Попасной и Северодонецка, но безуспешно.

По данным Генштаба, на Южнобужском направлении противник вел боевые действия в районе населенного пункта Александровка. Пытался осуществлять огневое воздействие с целью нанесения поражения ВСУ. Цели не достиг.

На Слобожанском направлении противник продолжил блокировать город Харьков, производит обстрелы жилых кварталов с использованием артиллерии, в том числе и реактивных систем залпового огня и минометов большого калибра.

Отмечается, что более 80% личного состава некоторых подразделений РФ, задействованных в войне, не желает участвовать в дальнейших боевых действиях. Командиры воинских частей оккупантов запретили увольнение военнослужащих на которых закончились сроки контрактов до окончания так называемой "специальной военной операции".

На временно занятых территориях враг продолжает нарушать нормы международного гуманитарного права, совершая противоправные действия в отношении гражданского населения, в частности ограбление жилья, угон транспортных средств и задержание граждан Украины.

Оккупационные власти на временно оккупированной территории Донецкой области получили указания от российских кураторов о возвращении людей, выехавших в течение января-февраля 2022 в РФ.

Ранее в Минобороны рассказали, что за сутки на Донбассе украинские войска отбили семь атак врага. Было уничтожено четыре танка, две артиллерийские системы и 10 БТР.

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