Азов уничтожил технику и пехоту оккупантов в Мариуполе

Бойцами полка Азов в Мариуполе была уничтожена вражеская БМП с экипажем. В сети появилось видео.

Полк Нацгвардии Азов уничтожил вражескую боевую машину пехоты с экипажем на одной из улиц Мариуполя. Видео опубликовано в Тelegram-канале Азова.

"Бойцами полка в Мариуполе уничтожена вражеская БМП с экипажем. Российская пехота также навоевалась и прилегла пожизненно отдохнуть на одной из улиц украинского города", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Азов уничтожил четыре танка, ББМ и пехоту врага.

За сутки Азов уничтожил два танка, катер и 17 оккупантов

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